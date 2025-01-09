Маргарита Симоньян рассказала о несчастье, которое постигло её семью

Маргарита Симоньян рассказала о несчастье, которое постигло её семьюМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня», откровенно поделилась в своём телеграм-канале личной историей, которая случилась в её семье.
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