Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    "не раскрыли названия брендов продуктов". Сокрытие информации об опасности? На торги, похоже, выставили - кто больше ...В фабричных торта...
  • Анна Егорова
    Может и правда дело сдвинулось?Переломная атака ...
  • Вячеслав Денисов
    Ну, и чем она армию дискредитировала?Экс-губернатору Х...

В Польше задержали двоих белорусов, обвинив их в диверсиях по заказу России

В Польше задержали двоих белорусов, обвинив их в диверсиях по заказу России

В Польше арестовали поляка и двух белорусов, подозреваемых в диверсиях по заказу Москвы.Польские правоохранители продолжают искать и находить "шпионов и диверсантов ", списывая на них любое ЧП в республике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
&quot; следствие постарается найти доказательства вины подозреваемых в поджогах&quot;- короче арестовали просто так, теперь стараются, придумывают обвинение. Вечно у них Россия без вины виноватая, то  поныне ищут &quot;русский след&quot; в крушении самолёта Качиньского, то вот уже людей с улицы гребут и обвиняют, обвиняют... Да пошли они в-на с бандеровцами вместе!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх