В Польше арестовали поляка и двух белорусов, подозреваемых в диверсиях по заказу Москвы.Польские правоохранители продолжают искать и находить "шпионов и диверсантов ", списывая на них любое ЧП в республике.
В Польше задержали двоих белорусов, обвинив их в диверсиях по заказу России
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
" следствие постарается найти доказательства вины подозреваемых в поджогах"- короче арестовали просто так, теперь стараются, придумывают обвинение. Вечно у них Россия без вины виноватая, то поныне ищут "русский след" в крушении самолёта Качиньского, то вот уже людей с улицы гребут и обвиняют, обвиняют... Да пошли они в-на с бандеровцами вместе!
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