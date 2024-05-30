В Польше задержали двоих белорусов, обвинив их в диверсиях по заказу России

ИИ

Иван Иваныч

" следствие постарается найти доказательства вины подозреваемых в поджогах"- короче арестовали просто так, теперь стараются, придумывают обвинение. Вечно у них Россия без вины виноватая, то поныне ищут "русский след" в крушении самолёта Качиньского, то вот уже людей с улицы гребут и обвиняют, обвиняют... Да пошли они в-на с бандеровцами вместе!