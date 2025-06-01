Еще один российский регион атаковали БПЛА

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Рязанскую область атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) О том, что еще один российский регион подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор Павел Малков, передает Telegram-канал РБК.