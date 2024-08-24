Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин принял участие в заседании Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика»

Государственный Совет Российской Федерации — конституционный государственный орган, участвующий в разработке стратегических целей и задач внутренней и внешней политики, формировании политики в сфере социально-экономического развития.
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