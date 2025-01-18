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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин не забил в 5-м матче кряду: 1 бросок и 6 минут штрафа за 15:45 против «Баффало». У него 8+25 в 43 играх

Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре с «Баффало» (5:2). В 43 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 33 (8+25) очка.

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