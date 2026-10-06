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Московские активисты направили в зону СВО более 1,5 тысячи тонн гумпомощи

Московские активисты направили в зону СВО более 1,5 тысячи тонн гумпомощи

С начала СВО общественные советники Москвы доставили более 1,5 тыс. т гуманитарной помощи военным и жителям приграничных регионов.

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