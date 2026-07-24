"Всему есть предел": на Западе запаниковали из-за ответного удара России

Валентин Щербаков

Настолько надоела болтовня наших говорящих голов, что возникает конкретный вопрос-"А это наше руководство???", которое так спокойно, в течение почти пяти лет, позволяет уничтожать собственное население и никакой защиты нет, а договорные и подставные удары только усиливают недовольство народа. Доклады НГШ липовые, лишь бы угодить ВВП, а в результате топчемся на месте и гибнут наши молодые в\служащие и контрактники. Может хватит воевать с 404 и пора ударить ракетами непосредственно по центрам врагов в ЕС и НАТО, как это они сами делают руками нацистских бандеровцев, чтобы заставить их получить такие же разрушения, как они наносят нашей стране и еще готовятся к войне с нами...