"Россия сейчас готовится подняться на новую ступень эскалации. Она четыре с половиной года наблюдала, как европейские страны бойкотировали дипломатию, отказываясь даже разговаривать с Россией.
"Всему есть предел": на Западе запаниковали из-за ответного удара России
Комментарии
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Валентин Щербаков
Настолько надоела болтовня наших говорящих голов, что возникает конкретный вопрос-"А это наше руководство???", которое так спокойно, в течение почти пяти лет, позволяет уничтожать собственное население и никакой защиты нет, а договорные и подставные удары только усиливают недовольство народа. Доклады НГШ липовые, лишь бы угодить ВВП, а в результате топчемся на месте и гибнут наши молодые в\служащие и контрактники. Может хватит воевать с 404 и пора ударить ракетами непосредственно по центрам врагов в ЕС и НАТО, как это они сами делают руками нацистских бандеровцев, чтобы заставить их получить такие же разрушения, как они наносят нашей стране и еще готовятся к войне с нами...
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1 м.
Elena Matveeva
Трёп один.
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1 м.
G
Gleb
Один еврей пообещал другому еврею,что не будет убивать третьего еврея. Вот и воюем пятый год.
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1 м.
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