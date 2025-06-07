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Политолог Масленников назвал дефолт на Украине аргументом для адекватной реакции на идеи РФ

Политолог Масленников назвал дефолт на Украине аргументом для адекватной реакции на идеи РФ

Политолог Никита Масленников прокомментировал объявление о дефолте на Украине. Теперь страна будет получать деньги от кредиторов на более строгих условиях, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

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