Политолог Масленников назвал дефолт на Украине аргументом для адекватной реакции на идеи РФ

Политолог Никита Масленников прокомментировал объявление о дефолте на Украине. Теперь страна будет получать деньги от кредиторов на более строгих условиях, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
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