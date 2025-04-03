Астраханцы составили портрет идеального руководителя

Каким должен быть начальник, чтобы иметь среди сотрудников авторитет и вызывать чувство уважения? Аналитики портала по поиску работы SuperJob провели среди работающих астраханцев опрос с предложением назвать отличительные черты или качества идеального руководителя.
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