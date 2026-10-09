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«Русал» разместил облигации в юанях на 600 млн по ставке 10% годовых

«Русал» разместил облигации в юанях на 600 млн по ставке 10% годовых

«Русал» зафиксировал объём размещения облигаций в китайских юанях на уровне 600 млн юаней с купонной ставкой 10% годовых.

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