Перебежчик из Британии: инструкторы обучали ВСУ боям в жилых районах

Украинские военные, обучавшиеся под руководством британских инструкторов на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую область, рассказал сбежавший из Великобритании военный ВСУ Валерий С.
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