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Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

16 июня 2024 года на Первом канале показали 10-й выпуск восьмого сезона телешоу «Три аккорда». Как сообщает Стархит, в финале проекта за победу боролись Анна Семенович, певица Жасмин, Сергей Войтенко, Таисия Повалий, Миа Бойка, Владимир Маркин, Виктор Салтыков, Доминик Джокер, Никита Малинин, Валерия Ланская.

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