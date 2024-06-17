Стал известен победитель восьмого сезона телешоу «Три аккорда»

16 июня 2024 года на Первом канале показали 10-й выпуск восьмого сезона телешоу «Три аккорда». Как сообщает Стархит, в финале проекта за победу боролись Анна Семенович, певица Жасмин, Сергей Войтенко, Таисия Повалий, Миа Бойка, Владимир Маркин, Виктор Салтыков, Доминик Джокер, Никита Малинин, Валерия Ланская.
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