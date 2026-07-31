Захарова назвала киевский режим унылым гнильем

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля назвала украинское руководство "унылым гнильем" в ответ на обвинения Киева в адрес Москвы в якобы пропаганде вокруг миграционного кризиса в испанской Сеуте.