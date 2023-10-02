Более 4300 нижегородцев научились внедрять бережливые технологии на рабочем месте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября, ФедералПресс. Нижегородская область вошла в тройку лидеров по стране по количеству специалистов, обученных базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».
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