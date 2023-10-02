ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Более 4300 нижегородцев научились внедрять бережливые технологии на рабочем месте

Более 4300 нижегородцев научились внедрять бережливые технологии на рабочем месте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября, ФедералПресс. Нижегородская область вошла в тройку лидеров по стране по количеству специалистов, обученных базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх