Интересные факты на все случаи жизни Кто по площади больше: Россия или Плутон? Ленивцы быстрее плавают или передвигаются по суще? Сколько в среднем разводится пар после ремонта квартиры? Это и многое другое узнайте в новой подборке интересных фактов на все случаи жизни.