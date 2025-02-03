Юлия Котавра, опекун Севера:– Этого потрясающего малыша зовут Север. Он ещё совсем юный, по сути щенок.
Добрый Север
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Юлия Котавра, опекун Севера:– Этого потрясающего малыша зовут Север. Он ещё совсем юный, по сути щенок.
Свежие комментарии