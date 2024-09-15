МО: за сутки в Курской области сдались в плен семь бойцов ВСУ

Семь военнослужащих Вооружённых сил Украины сдались в плен за минувшие сутки в Курской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства.
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