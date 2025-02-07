Avia.pro - СМИ «Вот это поворот судьбы!» – так отозвались многие, услышав о том, что молодой таджик Мухаммадали Рахимов, приехавший в Россию в 2022 году, всего за два года стал обладателем сертификата на квартиру стоимостью несколько миллионов рублей.
"Мы даже не успели осознать, что стали гражданами, а тут и квартиру дали": третий ребёнок стал гражданином по рождению и обеспечил жильем
Комментарии
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Алекс Сэм
Кто-то из верхних людей хочет замутить русский бунт бессмысленный и беспощадный, другого объяснения этой повсеместной сказочной щедрости к недавно приехавшим не славянам пока не видно.
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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5 час.
тн
татьяна неструева
Путин и его либералы 5 колона
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3 час.
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