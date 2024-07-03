Эдуард Соснин: Этот праздник объединил жителей и гостей многонациональной Перми

В этом году традиционное празднование Сабантуя прошло в городском экстрим-парке. Для пермяков и гостей города организаторы приготовили насыщенную программу с творческими мастер-классами, ярмаркой народных промыслов и шуточными состязаниями.
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