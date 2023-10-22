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В Москве показали карту путешествий Островского и художника, создававшего декорации к «Снегурочке»

В Москве показали карту путешествий Островского и художника, создававшего декорации к «Снегурочке»

В Доме-музее Станиславского языческое «капище» 200-летие Александра Островского изменило рельеф выставочной деятельности в 2023 году: связанные с культурой музеи постарались предложить свои проекты, посвященные великому драматургу.

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