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Стилист Тимиряева выступила с критикой в адрес оголившей на свадьбе грудь Манижи

Стилист Тимиряева выступила с критикой в адрес оголившей на свадьбе грудь Манижи

Своей точкой зрения относительно откровенного свадебного наряда певицы таджикского происхождения Манижи, которое пользователи соцсетей назвали чересчур вульгарным в связи с огромным декольте, поделилась стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

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