Рак шейки матки — самое распространенное онкозаболевание среди женщин репродуктивного возраста. Сергей Анпилогов, заведующий отделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний, рассказал изданию Газета.
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