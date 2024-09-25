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Главное — не пропустить: как предотвратить появление рака шейки матки

Главное — не пропустить: как предотвратить появление рака шейки матки

Рак шейки матки — самое распространенное онкозаболевание среди женщин репродуктивного возраста. Сергей Анпилогов, заведующий отделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний, рассказал изданию Газета.

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