Харченко: Украину ждут серьезные сложности из-за проблем с энергетикой

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Youtube-каналу "Радио НВ" заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.
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