"Рыба утрачена": в ГД заявили об экологической катастрофе в Тюменской области

В Тюменской области зафиксирована массовая гибель рыбы в ключевых реках региона.Экологическая катастрофа в Тюменской области: по данным РАН и рыбохозяйственных организаций, в реках Тура и Тобол рыба погибла полностью, частичная гибель зафиксирована в Иртыше, Тавде и Исети.