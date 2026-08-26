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Царьград

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"Рыба утрачена": в ГД заявили об экологической катастрофе в Тюменской области

"Рыба утрачена": в ГД заявили об экологической катастрофе в Тюменской области

В Тюменской области зафиксирована массовая гибель рыбы в ключевых реках региона.Экологическая катастрофа в Тюменской области: по данным РАН и рыбохозяйственных организаций, в реках Тура и Тобол рыба погибла полностью, частичная гибель зафиксирована в Иртыше, Тавде и Исети.

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