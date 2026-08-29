Фицо призвал не демонизировать Россию и предупредил о возвращении нацизма

Роберт Фицо снова идет против европейского мейнстрима. Пока Брюссель накачивает Украину оружием и штампует антироссийские резолюции, премьер Словакии говорит чуть ли не крамолу: Россию надо недемонизировать, а усаживать за стол переговоров.