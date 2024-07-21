Хроника безнадёжной «перемоги»

Для начала свежая оперативная информация на заявленную тему: «Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу военнослужащих ВСУ.
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