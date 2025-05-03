Березовцы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая проводится ежегодно весной в преддверии Дня Победы.
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Березовцы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая проводится ежегодно весной в преддверии Дня Победы.