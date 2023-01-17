Закон и Порядок

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Растет число стран, желающих поделиться «Леопардами» с Украиной

Растет число стран, желающих поделиться «Леопардами» с Украиной

Все больше стран Европы готовы поделиться с украинской армией тяжелыми танками из своих арсеналов. Но громкие заявления руководства некоторых членов НАТО о желании отправить на Украину танки Leopard пока невыполнимы из-за сопротивления Германии.

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