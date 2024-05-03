Блогер Настя Ивлеева рассказала о поездке на Донбасс и в Мариуполь

Настя Ивлеева дала интервью автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову. В своем первом публичном выступлении после скандала, связанного «голой вечеринкой» в клубе Mutabor, она рассказала, что на свое 33-летие в марте она отправилась на Донбасс, и в том числе посетила Мариуполь .