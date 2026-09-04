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Раскрыто главное правило "ленивых мам"

Раскрыто главное правило "ленивых мам"

Вместо того чтобы пытаться успеть все (и выгорать), мама выбирает 2–3 приоритета на день Врач-педиатр Лусине Чеботарева поделилась с "Абзацем" основными принципами подхода "ленивых мам", который стал популярным в интернете.

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