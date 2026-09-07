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Фармпром России - новости и события

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Эксперты «Промиса» рассказали, как сформировать требования к качеству упаковочных материалов

Эксперты «Промиса» рассказали, как сформировать требования к качеству упаковочных материалов

Разногласия между заказчиком упаковочных материалов и производителем полиграфической продукции возникают.

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