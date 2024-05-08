Экс-глава уральского села ответит в суде за сломанный позвоночник школьницы

Бывший глава Бродокалмака предстанет перед судом за халатность, приведшую к травмированию ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бродокалмакского сельского поселения.