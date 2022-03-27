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Маррей о поражении от Медведева: «Сейчас мой уровень тенниса не позволяет побеждать в таких матчах. Я не справился ни с подачей, ни с приемом»

Энди Маррей прокомментировал поражение от Даниила Медведева во втором круге в Майами. Британец уступил 4:6, 2:6.

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