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Царьград

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Партия Царукяна обратилась к посольствам из-за дела на $934 тыс.

Партия Царукяна обратилась к посольствам из-за дела на $934 тыс.

В связи с уголовным преследованием Гагика Царукяна партия «Процветающая Армения» обратилась с письмами к международным организациям и дипломатическим представительствам, аккредитованным в Ереване.

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