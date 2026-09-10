Партия Царукяна обратилась к посольствам из-за дела на $934 тыс.

В связи с уголовным преследованием Гагика Царукяна партия «Процветающая Армения» обратилась с письмами к международным организациям и дипломатическим представительствам, аккредитованным в Ереване.
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