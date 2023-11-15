СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газы без поправки РФ о перемирии

Совет Безопасности ООН принял ближневосточную резолюцию Мальты по сектору Газа, акцент которой делался на защите детей, с призывом к объявлению длительных гуманитарных пауз в Газе для обеспечения оказания ООН помощи мирному населению.
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