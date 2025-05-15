Авиапассажир открыл аварийный выход, желая подышать свежим воздухом

Пассажир устроил хаос на борту рейса MU5828 авиакомпании China Eastern Airlines. 11 мая лайнер приземлился в международном аэропорту Куньмин Чаншуй, Китай, и ещё маневрировал на взлётно-посадочной полосе, когда дебошир дёрнул за ручку аварийного выхода и развернул эвакуационный трап.