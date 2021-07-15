Происшествия

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 4-летнему мальчику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч.

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