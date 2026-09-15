Школьники хотят улучшить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах

Российские школьники хотели бы изменить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах. 75% хотели бы предлагать подобные идеи и реализовывать их при наличии финансирования, 82% готовы работать в команде над проектами, 72% верят, что педагоги поддержат их начинания.