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Школьники хотят улучшить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах

Российские школьники хотели бы изменить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах. 75% хотели бы предлагать подобные идеи и реализовывать их при наличии финансирования, 82% готовы работать в команде над проектами, 72% верят, что педагоги поддержат их начинания.

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