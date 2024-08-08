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Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Польша собирается укрепить восточную границу из-за «угрозы со стороны России» на фоне спецоперации на Украине и планирует в это инвестировать миллиарды злотых, утверждает Bloomberg со ссылкой на главу МВД республики Томаша Семоняка.

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