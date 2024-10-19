Зачем нам «впаривают» солидаризм — 4. «Третий путь», или запасной фашизм

Продолжение. Начало в № 589, 591, 603 Популяризаторы солидаризма утверждают, что Отто Штрассер выступал за национализацию предприятий и сельхозземель, на что Гитлер, связанный с крупным капиталом, не соглашался.
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