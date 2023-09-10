ФИНЛЯНДИЯ ВЫЗЫВАЕТ РОССИЮ НА ВОЙНУ: ПОЧЕМУ МЕДЛИТ ПУТИН

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что победа будет за Россией это не подлежит сомнению. Надо еще и вести диверсионную войну на территории Европы, США и т.д. Дестабилизация обстановки в этих государствах, позволит им заниматься тогда своими внутренними проблемами, тем самым хохлостан, прибалтика, финики и т.д. уйдут на второй план. На поставку снарядов с обогащенным ураном, Россия должна ответить так что бы те кто поставляют его сами попали в такую же ситуацию, и напомнить англосаксам 11 сентября в крупных городах. В этих государствах хватает тех кто окажет такую услугу для России с превеликим удовольствием, для этого им надо оказать поддержку.... Обозначить цели, а это предприятия ОПК, газотранспортные и хранилища, инфраструктуру и т.д.