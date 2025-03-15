Столичные компании по микроэлектронике и приборостроению привлекли льготные инвесткредиты

Четырнадцать столичных предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения с помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли в сумме около 11 миллиардов рублей льготных инвесткредитов на реализацию высокотехнологичных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии