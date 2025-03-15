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Столичные компании по микроэлектронике и приборостроению привлекли льготные инвесткредиты

Столичные компании по микроэлектронике и приборостроению привлекли льготные инвесткредиты

Четырнадцать столичных предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения с помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли в сумме около 11 миллиардов рублей льготных инвесткредитов на реализацию высокотехнологичных проектов.

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