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Фондовые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Фондовые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на фоне торгов вторника: японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,4%, а китайский Hang Seng — 0,1%.

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