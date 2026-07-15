Трамп пригрозил атаками по энергетике Ирана на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Американские атаки, начатые с 8 июля, якобы в ответ на действия Ирана, могут усилиться, если Тегеран не начнёт переговоры.
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