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Царьград

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Трамп пригрозил атаками по энергетике Ирана на следующей неделе

Трамп пригрозил атаками по энергетике Ирана на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Американские атаки, начатые с 8 июля, якобы в ответ на действия Ирана, могут усилиться, если Тегеран не начнёт переговоры.

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