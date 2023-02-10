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Паршивлюк о возвращении в «Спартак»: «Не думаю, что в одну реку можно войти дважды»

Паршивлюк о возвращении в «Спартак»: «Не думаю, что в одну реку можно войти дважды»

Сергей Паршивлюк оценил вероятность своего возвращения в «Спартак». — Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» — как отреагируете? — В футбольной жизни нет сослагательного наклонения.

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