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У Destiny 2 проблемы, игра от автора Silent Hill, ПК-порт TLOU Part II…

У Destiny 2 проблемы, игра от автора Silent Hill, ПК-порт TLOU Part II…

Slitterhead покажут на Summer Game Fest, Naughty Dog готовит The Last of Us Part II для ПК, проблемный запуск дополнения The Final Shape для Destiny 2, создатели ко-оп хоррора Content Warning доложили об успехах, Avalanche Software выпустит важное обновление для Hogwarts Legacy, главное изменение в Shad .

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