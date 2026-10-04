У организаторов концерта Канье Уэста заблокировали 115,5 тысяч рублей

На имущество концертного агентства Say Agency, выступавшего в качестве организатора концерта американского рэпера Канье Уэста в России, был наложен арест, пишет РИА Новости.
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115 тыс. арестовали , 3,5 ярда ужО уплыли? Красота. арест на один билет и , то не самый дорогой. Негр поклонник нацизма??!! Д.Б*ь. При них этого певуна немытого просто не существовало бы. После "душа" в Бухенвальде летал бы пеплом в атмосфЭре.