Минобороны показало огненный шквал РСЗО "Торнадо-С", сокрушающий ВСУ под Курском

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчётов РСЗО "Торнадо-С"В телеграм-канале Министерства обороны России появился эффектный ролик, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".
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