Госдума готовится обсудить вопрос о статусе Украины: главное за сутки

МОСКВА, 7 июня, ФедералПресс. Госдума готовится обсудить вопрос о статусе Украины, Вячеслав Володин обратился к главе немецкого бундестага, а президент США Дональд Трамп считает, что Киев сам спровоцировал массированный удар РФ.
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