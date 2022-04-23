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Роднина — об отстранении Рылова: пытаются как можно больше насолить российским спортсменам

Роднина — об отстранении Рылова: пытаются как можно больше насолить российским спортсменам

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев за участие в концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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